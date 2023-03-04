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Сокіл закинув 10 шайб Берсеркам у чемпіонаті України

Сьогодні 22:24 197 0
Сокіл без надзусиль розгромив Берсерки
Сокіл закинув 10 шайб Берсеркам у чемпіонаті України
#Сокіл, #Харківські Берсерки

Джерело - Чемпіон.

Сокіл переграв Харківські Берсерки у передостанньому матчі регулярного чемпіонату України-2022/2023.

Гра завершилась з рахунком 10:0 на користь київського клубу.

Чемпіонат України

04 березня

Харківські Берсерки – Сокіл (Київ) 0:10 (0:3, 0:6, 0:1)

Шайби: 0:1 – Гайдук (Говорушко), 05:42. 0:2 – Горлушко (Янішевський, Куцевич, – менш.), 14:23. 0:3 – Толстушко (Янішевський, Вал. Алексюк, – більш.), 18:27. 0:4 – Бабинець, 20:24. 0:5 – Говорушко (Бондарєв, Горлушко), 24:51. 0:6 – Гайдук (Куцевич, Сисак), 26:15. 0:6 – Бондарєв (Говорушко, – більш.), 31:19. 0:8 – Жеребко (Качан, Сисак), 32:57. 0:9 – Чердак (Бабинець, – менш.), 36:32. 0:10 – Гайдук (булліт), 56:12

Берсерки: Т. Мурин; Мельников – Кленов, Дерев’янко – Секірко – Безуглий; Абдуллаєв – Наливайко, Карнаух – В. Мурин – Кашевко; Бондарцев – Д. Мельник, Єфимочкін – Осадчий – Омельчук; Соляник – Д. Мазур – Ружицький. Тренер – Павло Легачев; асистент – Ігор Шаманський

Сокіл: Дьяченко; Гайдук – Сисак, Чердак – В. Мазур – Бабинець; Бондарєв – Толстушко, Куцевич – Вал. Алексюк – Янішевський; Полоницький – Горлушко, Говорушко – Качан – Сюсар; Жеребко, Костромітін. Тренер – Костянтин Сімчук; асистенти – Артем Бондарєв, В’ячеслав Тимченко

Раніше Кременчук розгромив Київ.

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