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Кременчук розгромив Київ у чемпіонаті України

Сьогодні 20:08 184 0
Кременчук за тур до фінішу регулярного чемпіонату України очолив турнірну таблицю.
Кременчук розгромив Київ у чемпіонаті України
#Кременчук, #ХК Київ

Джерело - Чемпіон.

Кременчук впевнено переграв п’яту команду ліги  - ХК Київ.

Матч завершився з рахунком 11:2.

Чемпіонат України

04 березня

Кременчук - Київ 11:2 (4:1, 2:1, 5:0)

Шайби: 1:0 – Лялька (Кривошапкін), 1:00. 2:0 – Лялька (Матвієнко), 4:01. 2:1 – Бега (Зик, Хонін), 4:27. 3:1 – Андрющенко (Варава), 4:37. 4:1 – Гніденко (Сенік), 17:36. 5:1 – Федоров (Андрющенко, Абаджян), 22:11. 5:2 – Васильєв (Віт.Гаврилюк, Бондаренко, – менш.), 34:22. 6:2 – Середницький (Ігнатенко, – менш.), 35:56. 7:2 – Абаджян (Варава), 46:45. 8:2 – Кругляков (Кривенко, Геворкян), 49:46. 9:2 – Брага (Середницький), 49:56. 10:2 – Варава (Гніденко, Федоров, – більш.), 54:29. 11:2 – Брага (Тимченко, Кругляков), 55:14.

Кременчук: Макаренко; Материкін – Матвієнко, Кругляков – Ігнатенко, Варава – Максименко, Глухов; Сенік – Кривошапкін – Лялька, Брага – Середницький – С.Тимченко, Андрющенко – Федоров – Абаджян, Геворкян – Кривенко – Т.Савицький. Тренер – Дмитро Сумець.

Київ: Безхлібний (Скоропад, 49:56); Лаврик – Вол.Гаврилюк, Стоцький – Хонін, Горбунов – Васильєв; Черемнов – Віт.Гаврилюк – Бондаренко, Шилкін – Зик – Бега, Нєвєров – Яценко – Древаль, Назарага. Тренер – Сергій Нужин.

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