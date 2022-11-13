Збірна України стала третьою на товариському турнірі в Угорщині

Джерело - Чемпіон.
Збірна України з хокею завершила свої виступи на товариському турнірі імені Тамаша Шаркозі в Угорщині.
Українці у матчі за 3-тє місце обіграли господарів турніру Угорщину - 2:1.
Шайби у ворота угорців закинули Трахт і Кривошапкін.
Раніше на турнірі Україна обіграла Італію в овертаймі та поступилася Словенії в овертаймі.
Меморіал імені Шаркозі
13 листопада
Україна - Угорщина 2:1 (2:0, 0:0, 0:1)
Шайби: 04:21 Трахт (Мережко, Пересунько) - 1:0, 13:24 Кривошапкін - 2:0, 52:48 Шарпатке - 2:1