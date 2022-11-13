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Збірна України стала третьою на товариському турнірі в Угорщині

Сьогодні 20:55 183 0
Збірна України стала третьою на товариському турнірі в Угорщині

Джерело - Чемпіон.

Збірна України з хокею завершила свої виступи на товариському турнірі імені Тамаша Шаркозі в Угорщині.

Українці у матчі за 3-тє місце обіграли господарів турніру Угорщину - 2:1.

Шайби у ворота угорців закинули Трахт і Кривошапкін.

Раніше на турнірі Україна обіграла Італію в овертаймі та поступилася Словенії в овертаймі.

Меморіал імені Шаркозі 
13 листопада

Україна - Угорщина 2:1 (2:0, 0:0, 0:1)

Шайби: 04:21 Трахт (Мережко, Пересунько) - 1:0, 13:24 Кривошапкін - 2:0, 52:48 Шарпатке - 2:1

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