Збірна України стала третьою на товариському турнірі в Угорщині

Джерело - Чемпіон.

Збірна України з хокею завершила свої виступи на товариському турнірі імені Тамаша Шаркозі в Угорщині.

Українці у матчі за 3-тє місце обіграли господарів турніру Угорщину - 2:1.

Шайби у ворота угорців закинули Трахт і Кривошапкін.

Раніше на турнірі Україна обіграла Італію в овертаймі та поступилася Словенії в овертаймі.

Меморіал імені Шаркозі

13 листопада

Україна - Угорщина 2:1 (2:0, 0:0, 0:1)

Шайби: 04:21 Трахт (Мережко, Пересунько) - 1:0, 13:24 Кривошапкін - 2:0, 52:48 Шарпатке - 2:1