Збірна України поступилася Словенії на турнірі в Угорщині

Джерело - Чемпіон.
Національна збірна України на Меморіалі Тамаша Шаркозі в Будапешті поступилася команді Словенії.
Матч завершився в овертаймі перемогою словенців - 2:1.
В матчі за третє місце Меморіалу Шаркозі українці зустрінуться з господарями турніру угорцями. В грі за перше місце зіграють збірні Італії і Франції.
Меморіал Тамаша Шаркозі
12 листопада
Україна – Словенія 1:2 (в овертаймі) (0:0, 0:0, 1:1, 0:1)
Шайби: 46:06 Капель - 0:1, 57:21 Німенко (Трахт, Мережко) - 1:1, в овертаймі 04:50 Підліпник - 1:2
Раніше збірна України здолала Італію.