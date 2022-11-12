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Збірна України поступилася Словенії на турнірі в Угорщині

Сьогодні 22:29 125 0
Збірна України зіграла другий матч на товариському турнірі в Угорщині
Збірна України поступилася Словенії на турнірі в Угорщині

Джерело - Чемпіон.

Національна збірна України на Меморіалі Тамаша Шаркозі в Будапешті поступилася команді Словенії.

Матч завершився в овертаймі перемогою словенців - 2:1.

В матчі за третє місце Меморіалу Шаркозі українці зустрінуться з господарями турніру угорцями. В грі за перше місце зіграють збірні Італії і Франції.

Меморіал Тамаша Шаркозі

12 листопада

Україна – Словенія 1:2 (в овертаймі) (0:0, 0:0, 1:1, 0:1)

Шайби: 46:06 Капель - 0:1, 57:21 Німенко (Трахт, Мережко) - 1:1, в овертаймі 04:50 Підліпник - 1:2

Раніше збірна України здолала Італію.

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