Збірна України здолала Італію на турнірі в Угорщині

Українці вдало стартували на товариському турнірі в Угорщині

Джерело - Чемпіон.

Національна збірна України стартувала на Меморіалі Тамаша Шаркозі в Будапешті з перемоги в овертаймі над командою Італії.

Матч завершився з рахунком 2:1 на користь українців.

Меморіал Тамаша Шаркозі

10 листопада

Італія – Україна – 1:2 ОТ (0:0, 1:0, 0:1, 0:1)

Шайби: 1:0 – Петан (Мікелі, – подв. більш.), 37:21. 1:1 – Міхнов (Лялька, Пангелов-Юлдашев, – подв. більш.), 56:54. 1:2 – Пересунько (Мережко), 63:18

Італія: Сміт; Ді Перна – Мальйоранці, І. Де Лука – Інсам – Санна; Шпорнберґер – Трівельято, Мантенуто – Мікелі – Петан; Джінетті – Ґліра, Франк – Фріґо – Гоннаун; Касетті – Ґіос, Маркетті – Траверса – Бруннер. Тренер – Майк Кінен; асистент – Майк Пеліно

Україна: Захарченко; Мережко – Ратушний, Лялька – Німенко – Кривошапкін; Пангелов-Юлдашев – Матусевич, Міхнов – Мазур – Пересунько; Гребеник – Андрейків, Коренчук – М. Сімчук – Трахт; Ворона – Гуфт-Соколов – Панченко; Тренер – Вадим Шахрайчук; асистент – Костянтин Сімчук