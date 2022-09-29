Пономаренко: Російський хокеїст сказав, що нас там правильно бомблять

Російські хокеїсти погрожували українцям під час матчу Континентального кубка між турецьким Буз Адам та іспанською Барселоною.

Про це розповів український гравець іспанського клубу Артем Пономаренко.

"У єврокубку на власні вуха почув прямий текст матів та погроз від російського хокеїста на адресу Дідковського-старшого в стилі: "Я тебе і твою сім’ю вб’ю". А коли один із росіян забив гол у наші ворота, то під’їхав до лави запасних Барси і спробував принизити: "Гей, сосунки з України, вам так і треба! Правильно вас там бомблять"… Конкретне слово "бомблять" може й не прозвучало, я вже не пригадаю, але інтонація та акценти були промовистими. Ми всі зрозуміли і мене це сильно розлютило! Навіщо грати у хокей та провокувати суперника темою війни?!.

Треба було відповісти за себе, тому наприкінці я зголосився на лід і попросив партнерів підтримати мене постояти "за Україну" проти російської орди. Вийшла завірушка “стінка на стінку”, але три рази мені добре вдалося влучити в ціль – губи у гравця турецької команди точно розбиті", - розповів Пономаренко.