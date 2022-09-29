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росіяни спровокували бійку з українцями під час хокейного матчу

Сьогодні 08:52 Андрій Твердохліб 329 0
росіяни спровокували бійку з українцями під час хокейного матчу

Джерело - Чемпіон.

Масова бійка сталася під час матчу Континентального кубка між турецьким Буз Адам та іспанською Барселоною (9:4).

За турецький клуб виступає одразу 12 росіян, а в складі Барселони грають українці Артем Пономаренко та Станіслав Дідковський, батько якого є тренером команди.

Головний суддя зустрічі виписав сумарно 124 хвилини штрафу, 91 з яких отримали хокеїсти Буз Адама.

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