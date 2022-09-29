Росіяни погрожували смертю українцям на хокейному матчі у Стамбулі

Російські хокеїсти погрожували українцям під час матчу Континентального кубка між турецьким Буз Адам та іспанською Барселоною.

Про це розповів український тренер іспанського клубу Данило Дідковський.

"Перша серйозна сутичка трапилася біля борту на початку третього періоду, коли російський хокеїст під №55 (Олексій Кайгородов) ззаду в спину грубо атакував гравця Барси і отримав вилучення до кінця матчу. Я вистрибнув на лід до постраждалого і принагідно висловив своє обурення кривднику, мовляв, що ти виконуєш?! А у відповідь почув потік ненормативної лексики та загрози життю моєї родини. Особливо балакучими мені запам’яталися "старенькі"-легіонери – №14 Піскунов (ексгравець Донбаса) та №55 Кайгородов. Останній з досвідом виступів у НХЛ та КХЛ. Шкода, нашу лайку та конфлікт суддя та супервайзер зустрічі не зафіксував, хоча не завадило б.

Що тут додати: у них не один Путін "відбитий" – весь такий народ".