Генсек ЧС-2023 з хокею: Навіть якщо війна закінчиться завтра - росія не зіграє

Хейккі Хіетанен розповів про шанси збірної росії зіграти на ЧС-2023

Джерело - Iltalehti.

Росія (терористична країна) та Білорусь не візьмуть участь в чемпіонаті світу-2023 за будь-яких умов.

Про це заявив член ради Міжнародної федерації хокею (IIHF) та генеральний секретар чемпіонату світу-2023 Хейккі Хіетанен.

"Навіть якщо війна закінчиться завтра - росія та білорусь все одно не зіграють на ЧС-2023. Рішення Міжнародною федерацією хокею вже прийнято, і немає причин його змінювати".

Актуально: Німеччина, Казахстан і Норвегія хочуть провести чемпіонату світу з хокею-2027

"На жаль, війна, як мені здається, закінчиться ще не скоро. Час покаже, коли у світі виникне така ситуація, щоб ці дві країни могли бути залучені до змагань", - сказав Хіетанен.

Нагадаємо, НХЛ підтримує участь росіян у ЧС-2024.