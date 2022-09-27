Головне
Україна - Шотландія: анонс і прогноз матчу Ліги націй
Вчора 22:38 2698
Україна - Шотландія: ОНЛАЙН
Сьогодні 19:41 3856
Чемпіонат світу-2022 з баскетболу серед жінок: календар, результати, турнірні таблиці
Сьогодні 18:39 14826
Молодіжну збірну України примусили боксувати під нейтральним прапором на чемпіонаті Європи
Сьогодні 18:14 1056
Дніпро отримав за мене мільйон. Він придумав хитрий трюк, щоб піти з київського Динамо і перемагав майбутніх зірок ЧС-1998
Сьогодні 13:33 19692
Збірна України назвала заявку на гру з Шотландією
Сьогодні 11:09 1871
Ф'юрі назвав свого наступного суперника
Сьогодні 09:25 1312
Ф'юрі скасував поєдинок з Джошуа
Вчора 22:24 3244
Кларк: У збірній Шотландії якийсь вірус
Вчора 19:54 3012
Еволюція Ломаченка: став українцем чи залишився малоросом
Вчора 17:00 5374 3
Прямі трансляції

Генсек ЧС-2023 з хокею: Навіть якщо війна закінчиться завтра - росія не зіграє

Сьогодні 19:56 121 0
Хейккі Хіетанен розповів про шанси збірної росії зіграти на ЧС-2023
Генсек ЧС-2023 з хокею: Навіть якщо війна закінчиться завтра - росія не зіграє
#Чемпіонат світу-2023 з хокею

Джерело - Iltalehti.

Росія (терористична країна) та Білорусь не візьмуть участь в чемпіонаті світу-2023 за будь-яких умов.

Про це заявив член ради Міжнародної федерації хокею (IIHF) та генеральний секретар чемпіонату світу-2023 Хейккі Хіетанен.

"Навіть якщо війна закінчиться завтра - росія та білорусь все одно не зіграють на ЧС-2023. Рішення Міжнародною федерацією хокею вже прийнято, і немає причин його змінювати".

  Актуально: Німеччина, Казахстан і Норвегія хочуть провести чемпіонату світу з хокею-2027

"На жаль, війна, як мені здається, закінчиться ще не скоро. Час покаже, коли у світі виникне така ситуація, щоб ці дві країни могли бути залучені до змагань", - сказав Хіетанен.

Нагадаємо, НХЛ підтримує участь росіян у ЧС-2024.

Коментарі ()
Популярне зараз
У Сальвадорі гравець забив неймовірний акробатичний гол у стилі Ібрагімовича - ВІДЕО У Сальвадорі гравець забив неймовірний акробатичний гол у стилі Ібрагімовича - ВІДЕО 3253
Вінс Картер полетів у космос задовго до Ілона Маска: згадуємо феноменальний данк баскетболіста Вінс Картер полетів у космос задовго до Ілона Маска: згадуємо феноменальний данк баскетболіста 2765
Україна - Шотландія: ОНЛАЙН Україна - Шотландія: ОНЛАЙН 3856
Ф'юрі скасував поєдинок з Джошуа Ф'юрі скасував поєдинок з Джошуа 3244
Дніпро отримав за мене мільйон. Він придумав хитрий трюк, щоб піти з київського Динамо і перемагав майбутніх зірок ЧС-1998 Дніпро отримав за мене мільйон. Він придумав хитрий трюк, щоб піти з київського Динамо і перемагав майбутніх зірок ЧС-1998 19692
Чемпіонат світу-2022 з баскетболу серед жінок: календар, результати, турнірні таблиці Чемпіонат світу-2022 з баскетболу серед жінок: календар, результати, турнірні таблиці 14826
Рекомендуємо
Ломаченко і прапор Аккермана: чого Василь так і не зрозумів Ломаченко і прапор Аккермана: чого Василь так і не зрозумів 17879 12
Дівчина дня. Дружина півзахисника Зорі - кров з молоком Дівчина дня. Дружина півзахисника Зорі - кров з молоком 121828
Історія дня. Працював перукарем – порізав вухо дружині генерала. Екс-форвард Динамо і Шахтаря змінив безліч професій Історія дня. Працював перукарем – порізав вухо дружині генерала. Екс-форвард Динамо і Шахтаря змінив безліч професій 18317
Дівчина дня. Найсексуальніша гольфістка світу вражає не лише своїми формами Дівчина дня. Найсексуальніша гольфістка світу вражає не лише своїми формами 24715 2
Він – сексуальний маніяк. Українка стала четвертою дружиною Лотара Маттеуса – німець познайомив її з Мессі та Роналду Він – сексуальний маніяк. Українка стала четвертою дружиною Лотара Маттеуса – німець познайомив її з Мессі та Роналду 55764 1
Вона стала першою українською спортсменкою, яка знялася у відвертій фотосесії для Playboy Вона стала першою українською спортсменкою, яка знялася у відвертій фотосесії для Playboy 257211