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НХЛ підтримує участь росіян у ЧС-2024

Сьогодні 13:24 198 0
Білл Дейлі прокоментував участь російських хокеїстів у чемпіонаті світу
НХЛ підтримує участь росіян у ЧС-2024
#НХЛ

Джерело - tribuna.com.

НХЛ підтримує участь російських гравців у запланованому чемпіонаті світу з хокею-2024.

Про це розповів заступник комісара Національної хокейної ліги Білл Дейлі

"Безумовно, ми хотіли б цього. Я думаю, що нашим російським гравцям це сподобається.

Тож ми, звичайно, бажаємо задовольнити їх у якийсь надійний спосіб", – сказав Дейлі.

Нагадаємо, збірні Росії та Білорусі були відсторонені IIHF на невизначений термін відповідно до рекомендацій Міжнародного олімпійського комітету.

Раніше хокеїста збірної росії забрали в армію.

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