НХЛ підтримує участь росіян у ЧС-2024

НХЛ підтримує участь російських гравців у запланованому чемпіонаті світу з хокею-2024.

Про це розповів заступник комісара Національної хокейної ліги Білл Дейлі

"Безумовно, ми хотіли б цього. Я думаю, що нашим російським гравцям це сподобається.

Тож ми, звичайно, бажаємо задовольнити їх у якийсь надійний спосіб", – сказав Дейлі.