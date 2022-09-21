НХЛ підтримує участь росіян у ЧС-2024

Джерело - tribuna.com.
НХЛ підтримує участь російських гравців у запланованому чемпіонаті світу з хокею-2024.
Про це розповів заступник комісара Національної хокейної ліги Білл Дейлі
"Безумовно, ми хотіли б цього. Я думаю, що нашим російським гравцям це сподобається.
Тож ми, звичайно, бажаємо задовольнити їх у якийсь надійний спосіб", – сказав Дейлі.
Нагадаємо, збірні Росії та Білорусі були відсторонені IIHF на невизначений термін відповідно до рекомендацій Міжнародного олімпійського комітету.
Раніше хокеїста збірної росії забрали в армію.