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Німеччина, Казахстан і Норвегія хочуть провести чемпіонату світу з хокею-2027

Сьогодні 13:59 114 0
Казахстан раніше ніколи не проводив чемпіонат світу
Німеччина, Казахстан і Норвегія хочуть провести чемпіонату світу з хокею-2027

Джерело - Inside the games.

Міжнародна федерація хокею отримала заявки від Німеччини, Казахстану та Норвегії на проведення чемпіонату світу 2027 року.

Про це повідомляє Inside the Games.

Казахстан раніше ніколи не проводив чемпіонат світу. У Норвегії турнір проходив тричі.

Німеччина проводила чемпіонат світу вісім разів. Востаннє ЧС в Німеччині пройшов у 2017 році в Кельні.

Наступний чемпіонат світу відбудеться з 12 по 28 травня 2023 року у фінському Тампере і столиці Латвії Ризі.

Нагадаємо, НХЛ підтримує участь росіян у ЧС-2024.

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