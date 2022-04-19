Україна здобула найбільшу перемогу з 2010 року

Джерело - Чемпіон.

Збірна України знищила Ховартію в товариському матчі у межах підготовки до чемпіонату світу в дивізіоні 1B.

Поєдинок завершився з рахунком 11:0.

Це найбільша перемога України з 2010 року. Тоді на ЧС Україна розгромила Сербію з рахунком 15:2.

Товариський матч

19 квітня

Збірна України - збірна Хорватії 11:0 (2:0, 1:0, 8:0)

Перед виступом на чемпіонаті світу Україна проведе ще два товариські матчі.

ЧС з хокею в дивізіоні 1B відбудеться в Польщі з 26 квітня по 1 травня. Суперниками України стануть Польща, Японія, Естонія, Сербія.

Раніше збірна України поступилась Угорщині у контрольному матчі.