Джерело - Чемпіон.
Збірна України знищила Ховартію в товариському матчі у межах підготовки до чемпіонату світу в дивізіоні 1B.
Поєдинок завершився з рахунком 11:0.
Це найбільша перемога України з 2010 року. Тоді на ЧС Україна розгромила Сербію з рахунком 15:2.
Товариський матч
19 квітня
Збірна України - збірна Хорватії 11:0 (2:0, 1:0, 8:0)
Перед виступом на чемпіонаті світу Україна проведе ще два товариські матчі.
ЧС з хокею в дивізіоні 1B відбудеться в Польщі з 26 квітня по 1 травня. Суперниками України стануть Польща, Японія, Естонія, Сербія.
Раніше збірна України поступилась Угорщині у контрольному матчі.