Збірна України поступилась Угорщині у контрольному матчі

Команда зіграла спаринг в Угорщині

Збірна України у рамках підготовки до чемпіонату світу з хокею у Дивізіоні 1B провела спаринг проти Угорщини.

Матч завершився перемогою угорців з рахунком 3:1.

Контрольний матч

14 квітня

Угорщина – Україна 3:1 (1:0, 2:1, 0:0)

Шайби: 1:0 – Р. Тот, 04:20. 1:1 – Благий (Німенко), 21:33. 2:1 – Р. Тот (Вінце), 25:36. 3:1 – Крейс, 36:06

Україна: Кубрицький; Литвинов – Мережко, Пангелов-Юлдашев – Матусевич, Андрейків – Гребеник, Толстушко; Міхнов – Мазур – Пересунько, Лялька – М. Сімчук – Коренчук, Благий – Німенко – Морозов, Савченко – Гриценко – Бородай, Ворона. Тренер – Вадим Шахрайчук

Нагадаємо, Захаров продав джерсі збірної України за 18 тисяч гривень.