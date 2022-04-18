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Збірна України зіграє три контрольні матчі напередодні ЧС-2022

Сьогодні 12:42 235 0
ЧС-2022 стартує 26 квітня
Збірна України зіграє три контрольні матчі напередодні ЧС-2022
#ФХУ

Джерело - Чемпіон.

Збірна України з хокею у Будапешті (Угорщина) проводить заключний етап підготовки до матчів чемпіонату світу у Дивізіоні IB.

Про це повідомляє Федерація хокею України (ФХУ).

До ЧС-2022 команда Вадима Шахрайчука планує провести ще три товариські поєдинки - 19 та 20 квітня "синьо-жовті" зіграють з Хорватією, а 22-го зустрінуться з Угорщиною.

14 квітня у Мішкольці Україна провела спаринг з Угорщиною, у якому команда Шахрайчука поступилася з рахунком 1:3.

Чемпіонат світу у дивізіоні IB пройде у польському місті Тихи з 26 квітня по 1 травня. Збірна України зіграє з Польщею, Японією, Естонією та Сербією.

Нагадаємо, Захаров продав джерсі збірної України за 18 тисяч гривень.

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