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Гендиректор Суперліги: ФХУ просто розправляється з неугодними

Сьогодні 19:54 168 0
Варламов прокоментував відсторонення 171 гравця від ФХУ
Гендиректор Суперліги: ФХУ просто розправляється з неугодними
#Варламов, #ФХУ, #Хокейна Суперліга України

Джерело - Хокейна Суперліга України.

Керівництво Федерації хокею України порушило свій же дисциплінарний кодекс.

Про це заявив генеральний директор хокейної Суперліги Сергій Варламов.

"Керівництво Федерації хокею України вкотре показало свою сутність. Вони порушують свій же дисциплінарний кодекс – жодна людина зі 170 не була повідомлена про дату та час засідання комітету, не було запитано пояснення", - заявив функціонер.

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"Наразі Федерація усуває від своїх змагань понад 150 гравців, з яких 80 - українці. Фактично, це постріл собі в голову, адже у нас лише близько 140 хокеїстів з українським паспортом старше 20 років. Тобто ФГУ просто розправляється з неугодними".

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"Позиція Суперліги та клубів проста – ми хочемо дати можливість хокеїстам багато грати та вчасно отримувати зарплату. І всіх учасників "списку 171" ми готові захистити", - наголосив Варламов.

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