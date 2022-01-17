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ФХУ відсторонила від змагань 171 особу, які причетні до участі в Суперлізі

Вчора 23:27 155 0
ФХУ виступила з офіційною заявою
ФХУ відсторонила від змагань 171 особу, які причетні до участі в Суперлізі
#ФХУ, #Хокейна Суперліга України

Джерело - ФХУ.

Федерація хокею України усунула на невизначений термін усіх осіб, причетних до участі у Суперлізі.

Про це повідомляє ФХУ.

"Застосувати до організаторів та учасників заходу Хокейна суперліга України дисциплінарну санкцію у вигляді дискваліфікації з поточних офіційних змагань з хокею з шайбою сезону 2021-2022 років та виключення на невизначений термін з числа учасників майбутніх офіційних спортивних заходів з хокею з шайбою, організація яких здійснюється прямо та/або опосередковано Федерацією хокею України незалежно від зміни посади, команди тощо".

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"Зазначена дисциплінарна санкція вступає в силу з дня прийняття цього рішення – з 17 січня 2022 року. в переліку покараних згадується 171 прізвище на чолі з гендиректором ТОВ ХСУ Сергієм Варламовим. Також у списку є 11 суддів. Інші особи представляють команди, які виступають у так званій "суперлізі", - йдеться у заяві.

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