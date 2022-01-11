IIHF підтримала ФХУ у конфлікті з клубами Суперліги

Клуби новоствореної Суперліги порушили принципи міжнародного хокею.

Про це розповів президент Міжнародної федерації хокею на льоду (IIHF) Люк Тардіф.

"До 13 грудня я був обізнаний у ситуації, оскільки кілька клубів звернулися до мене через те, що не погоджувалися із санкціями від ФХУ. Я дав завдання юридичному департаменту IIHF перевірити справедливість винесення таких рішень. Ми провели своє розслідування, отримали усі документи. Можу сказати, що з боку ФХУ процедуру було дотримано належним чином.

З попереднього розслідування у IIHF чітко зрозуміли, що покараними клубами було порушено фундаментальні принципи міжнародного хокею. Перший із них - клуби не забезпечили участі гравців у збірній, самі хокеїсти добровільно покинули національну збірну. Друге фундаментальне правило – після усунення гравці взяли участь у матчах національного чемпіонату", - пояснив ситуацію Тардіф.