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Рулав Одд знімається з чемпіонату України

Сьогодні 08:08 730 0
Хокейний клуб з Харкова спростував інформацію про перейменування команди
Рулав Одд знімається з чемпіонату України
#Рулав Одд

Джерело - Чемпіон.

Хокейний клуб Рулав Одд з Харкова заперечує перейменування команди та вирішив знятися з розіграшу УХЛ.

Про це повідомляє пресслужба клубу.

Офіційна заява клубу Рулав Одд з Харкова

"Шановні наші вболівальники. Друзі. На офіційному сайті ФХУ з'явилася інформація про те, що ХК Рулав Одд далі продовжить виступ під назвою Харківські Берсерки.

Ми глибоко занепокоєні таким розвитком подій і вважаємо, що зобов'язані повідомити Вас про позицію клубу. Після того, як з чемпіонату УХЛ вийшли найсильніші клуби, ми як професійна команда втратили мотивацію брати участь у такому чемпіонаті.

3 січня 2022 року ми офіційно повідомили ФХУ та УХЛ, що клуб прийняв остаточне рішення припинити виступи цього сезону. Всі гравці стають вільними агентами, просимо анулювати наш результат у турнірній таблиці.

Ми залишаємо за собою право продовжити виступи у майбутньому після врегулювання ситуації в українському хокеї"", - йдеться у заяві.

Таким чином, в УХЛ залишилося 4 клуби: Сокіл (Київ), Кременчук, Дніпро (Херсон) та БСФК Бровари.

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