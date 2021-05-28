У Білорусі порушили справу проти мера Риги і глави МЗС Латвії

Причиною є інцидент, який стався з прапором на ЧС

Джерело - Чемпіон.

Генпрокурор Білорусі Андрій Швед порушив кримінальну справу стосовно мера Риги Мартіньш Стакіса і глави МЗС Латвії Едгар Рінкевичс після інциденту з державним прапором Білорусі.

Про це повідомляє ТАСС.

Генеральний прокурор Республіки Білорусь Андрій Швед порушив кримінальну справу за вчинення ними умисних дій, спрямованих на розпалювання національної ворожнечі за ознакою національної приналежності за ч. 3 ст. 130 кримінального кодексу Республіки Білорусь.

Раніше мер міста Мартінс Стакіс прибрав традиційні прапори Білорусі і замінив їх на червоно-білу символіку, яку не схвалює влада цієї країни. Таку символіку використовує опозиція і люди, налаштовані проти президента Олександра Лукашенка.

Як розповів Стакіс, після цього президент ІІХФ Рене Фазель зажадав від нього повернути традиційний червоно-зелений прапор Білорусі.