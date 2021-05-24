На чемпіонаті світу змінили прапор Білорусі

Джерело - Чемпiон.
У Латвії, де триває чемпіонат світу з хокею, після скандалу із затримання опозиційного журналіста та співзасновника телеграм-каналу NEXTA Романа Протасевича, вирішили змінити прапор Білорусі.
Нагадаємо, журналіст вертався літаком з Афін до Вільнюса. Літак з Протасевичем на борту, коли він був у повітряному просторі Білорусі, змусили приземлитися в Мінську. Для цього в небо підняли винищувач.
Такий зухвалий вчинок не залишився осторонь світу спорту. Мер Риги Мартіньш Стакіс разом з міністром закордонних справ Латвії Едгаром Рінкевич замінили державний прапор Білорусі на біло-червоно-білий прапор, який використовує білоруська опозиція. За його використання в Білорусі можуть затримати.
"Серед прапорів хокейного чемпіонату ми піднімаємо прапор вільної Білорусі, який мені довірили білоруські політичні біженці! Прапори, що символізують режим, який займається державним тероризмом, не повинен бути присутнім в Ризі – ми його зняли", – написав Мартіньш Стакіс.
⬜🟥⬜Starp hokeja čempionāta karogiem paceļam brīvās Baltkrievijas karogu, kuru man uzticēja baltkrievu politiskie bēgļi! Rīgā nedrīkst plīvot karogi, kas simbolizē režīmu, kurš nodarbojas ar valsts terorismu – tos esam noņēmuši. #BrīvībuBaltkrievijai #FreeBelarus #ЖывеБеларусь pic.twitter.com/BgVOFtXNFX— Mārtiņš Staķis (@MStakis) May 24, 2021