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На чемпіонаті світу змінили прапор Білорусі

Сьогодні 21:43 394 0
На чемпіонаті світу змінили прапор Білорусі

Джерело - Чемпiон.

У Латвії, де триває чемпіонат світу з хокею, після скандалу із затримання опозиційного журналіста та співзасновника телеграм-каналу NEXTA Романа Протасевича, вирішили змінити прапор Білорусі.

Нагадаємо, журналіст вертався літаком з Афін до Вільнюса. Літак з Протасевичем на борту, коли він був у повітряному просторі Білорусі, змусили приземлитися в Мінську. Для цього в небо підняли винищувач.

Такий зухвалий вчинок не залишився осторонь світу спорту. Мер Риги Мартіньш Стакіс разом з міністром закордонних справ Латвії Едгаром Рінкевич замінили державний прапор Білорусі на біло-червоно-білий прапор, який використовує білоруська опозиція. За його використання в Білорусі можуть затримати.

"Серед прапорів хокейного чемпіонату ми піднімаємо прапор вільної Білорусі, який мені довірили білоруські політичні біженці! Прапори, що символізують режим, який займається державним тероризмом, не повинен бути присутнім в Ризі – ми його зняли", – написав Мартіньш Стакіс.

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