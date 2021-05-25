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Скандал з прапором Білорусі триває - мер Риги відповів Рене Фазелю

Сьогодні 16:45 Андрій Твердохліб 198 0
Скандал з прапором Білорусі триває - мер Риги відповів Рене Фазелю

Джерело - Чемпіон.

Напередодні в Ризі, де триває чемпіонат світу з хокею, замість звичного прапору Білорусі (червоно-зеленого) було вивішено автентичний біло-червоно-білий. Таким чином Латвія засудила дії нелигітимного президента Білорусі Алєксандра Лукашенка через спланований ним терористиччний акт проти журналіста Романа Протасевича.

На цю ситуацію відреагував президент IIHF (Міжнародна федерація хокею) Рене Фазель, який закликав повернути офіційний прапор. На закид Фазеля відповів мер Риги Мартиньш Стакіс.

"Кожен має зробити вибір - народ, який хоче свободи чи кривавий диктатор, - заявив Стакіс, - "Ми не повинні забувати, що в декількох сотнях кілометрів від головної хокейної арени викрадають літак ЄС, катують і вбивають людей. Це робить режим, який веде себе бандитським чином як на місцевому, так і на міжнародному рівні. У Білорусі спортсменів світового рівня заарештовували, переслідували і депортували, в той час як міжнародні спортивні функціонери часто зберігали мовчання. у цій ситуації мовчати і робити вигляд, що нічого не відбувається, а просто отримувати задоволення від хокею - неприйнятно для мене."

Нагадаємо, засновник опозиційного телеграм-каналу Протасевич  повертався літаком з Афін до Вільнюса. Літак з Протасевичем на борту, коли він був у повітряному просторі Білорусі, змусили приземлитися в Мінську. Для цього в небо підняли винищувач. Журналісту загрожує смертна кара.

 

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