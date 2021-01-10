Маріуполь упевнено переміг Крижаних Вовків у 24 турі УХЛ

Джерело - Чемпіон.
Маріуполь приймав Крижаних Вовків у 24 турі української хокейної ліги.
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Поєдинок завершився з рахунком 5:2 на користь господарів.
Українська хокейна ліга
Регулярний чемпіонат
24 тур, 10 січня
Маріуполь - Крижані Вовки 5:2 (1:2, 1:0, 3:0)
Шайби: 0:1 - 5:54 Панков, 0:2 - 6:52 Каліничев, 1:2 - 09:25 Луговий, 2:2 - 35:13 Чердак, 3:2 - 51:55 Мостовий, 4:2 - 56:58 Чердак, 5:2 - 59:49 Бондаренко
Раніше дворазовий володар Кубка Стенлі завершив кар'єру.