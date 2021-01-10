Легендарний гравець 13 сезонів виступав за Чикаго

Джерело - УХЛ.

Новачок Нью-Джерсі Девілз Корі Кроуфорд прийняв рішення завершити кар'єру.

Про це повідомляє пресслужба клубу.

У міжсезоння дворазовий володар Кубка Стенлі підписав дворічний контракт з Нью-Джерсі на загальну суму 7.8 млн. доларів (3.9 млн. доларів на рік).

Варто відзначити, що, Кроуфорд протягом кар'єри виступав за Чикаго Блекхоукс, в складі якого відіграв 13 сезонів поспіль. У складі яструбів - володар Кубка Стенлі (2013, 2015).

У регулярному сезоні-2019/2020 Кроуфорд в 40 зустрічах здобув 16 перемог при коефіцієнті надійності 2,77 і 91,7% відбитих кидків. За кар'єру в НХЛ на його рахунку 488 матчів.

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