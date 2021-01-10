Крижані Вовки підписали російського нападника

Орлов провів 130 матчів в МХЛ

Джерело - УХЛ.

Клуб УХЛ Крижані Вовки уклав контракт з російським нападником Іллею Орловим.

Про це повідомляє пресслужба клубу.

Вихованець ярославського Локомотива виступав за рідний клуб в дитячо-юнацьких лігах, після чого в сезоні 2016/17 перейшов в структуру Северсталі. Там форвард провів 3 роки в МХЛ в Алмазі, а в сезоні 2018/19 також виступав у ВХЛ за КРС-ОЕРДЖІ (23 матчі, 4 очки) і в МХЛ в ВРХ Хейлунцзян.

Всього в МХЛ Ілля Орлов провів 130 матчів, набрав 43 (17+26) очки. Сезон 2019/20 нападник відіграв в МХЛ-Б за МХК Липецьк та увійшов до ТОП-3 бомбардирів команди: 30 матчів, 33 (17+16) очки при показнику корисності +4.

У Крижаних Вовків форвард буде виступати під 13 номером.

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