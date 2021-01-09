Дніпро знищив Білий Барс в УХЛ

Джерело - Чемпіон.
Дніпро приймав Білий Барс у стартовому матчі 24 туру української хокейної ліги.
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Господарі здобули розгромну перемогу з рахунком 9:1.
Українська хокейна ліга
Регулярний чемпіонат
24 тур, 9 січня
Дніпро - Білий Барс 9:1 (2:0, 3:1, 4:0)
Шайби: 1:0 - 2:26 Крисанов, 2:0 - 9:06 Матусевич, 3:0 - 24:57 Панасенко, 4:0 - 27:13 Афанасьєв, 4:1 - 31:33 Бородай, 5:1 - 32:10 Швецов, 6:1 - 43:07 Целогородцев, 7:1 - 48:02 Никонов, 8:1 - 49:47 Каракулько, 9:1 - 50:08 Каракулько
Раніше помер п'ятиразовий володар Кубка Стенлі.