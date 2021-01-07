Помер п'ятиразовий володар Кубка Стенлі

Екстренеру Ойлерс було 86 років

Джерело - УХЛ.

Легендарний колишній тренер канадського хокейного клубу Едмонтон Ойлерс і п'ятикратний володар Кубка Стенлі Джон Маклер помер у віці 86 років.

Про це повідомляє пресслужба НХЛ.

Маклер приєднався до Ойлерс в якості помічника тренера в 1981 році і чотири рази виграв Кубок Стенлі (1984, 1985, 1987 і 1988 роках).

У 1989 році він зайняв посаду головного тренера Едмонтона і привів клуб до перемоги Кубка Стенлі в 1990 році.

Крім того, Стенлі Маклер попрацював і в таких клубах: Фінікс, Баффало, Ванкувер, Рейнджерс та інші.

Останнім притулком Маклера в НХЛ стала команда Фенікс Койотс, де він працював старшим радником у 2008 році.

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