 Нападник Дніпра оформив найшвидший дубль в історії УХЛ. ВІДЕО | Блоги | Champion.com.ua
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Нападник Дніпра оформив найшвидший дубль в історії УХЛ

Сьогодні 17:07 Valeriy Ruchka 169 0
Нападник Дніпра оформив найшвидший дубль в історії УХЛ

Дніпро в рамках 24-го туру регулярного чемпіонату УХЛ на своєму майданчику розгромив Білий Барс з рахунком 9:1.

У цьому матчі восьму і дев'яту шайбу закинув форвард "щук" Олександр Каракулько - для того, щоб закинути дві шайби, нападнику знадобилася всього 21 секунда. Такий дубль - найшвидший в історії чемпіонатів УХЛ.

Топ-10 найшвидших дублів в історії УХЛ:

Олександр Каракулько (Дніпро) - 21 секунда;

Кирило Бондаренко (Дніпро) - 29 секунд;

Віктор Захаров (Донбас) - 36 секунд;

Дмитро Орлов (Кременчук) - 50 секунд;

Ярослав Свищев (Донбас) - 51 секунда;

Олег Шафаренко (Донбас) - 56 секунд;

Володимир Горище (МХК Динамо) - 58 секунд;

Ілля Декало (Дніпро) - 1 хвилина і 27 секунд;

Богдан Арабов (Галицькі Леви) - 1 хвилина і 29 секунд;

Руслан Максименко (МХК Динамо) - 1 хвилина і 32 секунди;

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