Дніпро в рамках 24-го туру регулярного чемпіонату УХЛ на своєму майданчику розгромив Білий Барс з рахунком 9:1.
У цьому матчі восьму і дев'яту шайбу закинув форвард "щук" Олександр Каракулько - для того, щоб закинути дві шайби, нападнику знадобилася всього 21 секунда. Такий дубль - найшвидший в історії чемпіонатів УХЛ.
Топ-10 найшвидших дублів в історії УХЛ:
Олександр Каракулько (Дніпро) - 21 секунда;
Кирило Бондаренко (Дніпро) - 29 секунд;
Віктор Захаров (Донбас) - 36 секунд;
Дмитро Орлов (Кременчук) - 50 секунд;
Ярослав Свищев (Донбас) - 51 секунда;
Олег Шафаренко (Донбас) - 56 секунд;
Володимир Горище (МХК Динамо) - 58 секунд;
Ілля Декало (Дніпро) - 1 хвилина і 27 секунд;
Богдан Арабов (Галицькі Леви) - 1 хвилина і 29 секунд;
Руслан Максименко (МХК Динамо) - 1 хвилина і 32 секунди;
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