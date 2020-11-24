НХЛ може відкласти старт сезону до 1 лютого

Старт нового сезону Національної хокейної ліги може бути відкладений на місяць.

Про це повідомляє інсайдер Нік Кіпреос.

"Пройшли чутки, що Асоціація гравців НХЛ вперше за кілька тижнів не зв'язалася з хокеїстами на минулих вихідних. Не знаючи про наслідки відмови власникам по поправках про скорочення зарплат, гравці розповіли, що у них немає іншого вибору, окрім як сидіти і чекати. Деякі говорять, що ліга може пригрозити відкласти старт сезону до 1 лютого і в новому сезоні регулярного чемпіонату буде не більше 48 ігор", - зазначив Кіпреос.