НХЛ може відкласти старт сезону до 1 лютого

Джерело - Чемпіон.
Старт нового сезону Національної хокейної ліги може бути відкладений на місяць.
Про це повідомляє інсайдер Нік Кіпреос.
"Пройшли чутки, що Асоціація гравців НХЛ вперше за кілька тижнів не зв'язалася з хокеїстами на минулих вихідних. Не знаючи про наслідки відмови власникам по поправках про скорочення зарплат, гравці розповіли, що у них немає іншого вибору, окрім як сидіти і чекати. Деякі говорять, що ліга може пригрозити відкласти старт сезону до 1 лютого і в новому сезоні регулярного чемпіонату буде не більше 48 ігор", - зазначив Кіпреос.
Hearing @nhlpa @nhl has no dialogue on weekend for 1st time in weeks. Without knowing repercussions for denying owners request, players tell me they have little choice but to sit/wait. Some say league could threaten to push back start as late as Feb 1st /48 games @Line_Movement— Nick Kypreos (@RealKyper) November 23, 2020
Нагадаємо, що НХЛ планує провести скорочений сезон і замість традиційних 82 ігор буде 48 матчів регулярного чемпіонату. При цьому планується традиційний плей-оф Кубка Стенлі за участю 16 команд.