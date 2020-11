НХЛ може відкласти старт сезону до 1 лютого

Старт нового сезону Національної хокейної ліги може бути відкладений на місяць.

Про це повідомляє інсайдер Нік Кіпреос.

Hearing @nhlpa @nhl has no dialogue on weekend for 1st time in weeks. Without knowing repercussions for denying owners request, players tell me they have little choice but to sit/wait. Some say league could threaten to push back start as late as Feb 1st /48 games @Line_Movement