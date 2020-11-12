НХЛ і профспілка планують розпочати сезон 1 січня

Переговори між НХЛ і профспілкою гравців щодо старту наступного сезону ще тривають і немає остаточного рішення.

Про це заявив інсайдер TSN П'єр Лебрюн.

"І НХЛ, і профспілка як і раніше планують почати сезон 1 січня, що означає відкриття таборів в середині грудня. А за 7 днів до цього [відкриються табори] для 7 команд, що не грали в плей-оф. Але це ще не висічено на камені. Все може змінитися.

З огляду на обмеження по перетинанню кордону, створення канадського дивізіону на старті сезону-2020/21 здається все більш і більш імовірним. По крайній мірі, до тих пір, поки вони не придумають, як перетнути кордон. Але знову ж таки, ще нічого не вирішено", - зазначив Лебрюн.