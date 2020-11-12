Кременчук відзаявив двох нападників

Джерело - УХЛ.
Клуб Кременчук залишили нападники Андрій Леонов та Євген Чемерилов.
Про це повідомляє пресслужба клубу.
Андрій Леонов провів 5 матчів і набрав 1 (0+1) очко у плей-оф сезону 2019/20, в матчах чемпіонату УХЛ поточного сезону на льоду не з'являвся.
Євген Чемерилов зіграв 6 матчів в плей-оф минулого сезону, набравши 2 (1+1) очки при показнику корисності +2. У нинішньому сезоні форвард провів 1 матч, набраними очками не відзначився.
Раніше, Кременчук дозаявив 18-річного голкіпера.
Нагадаємо, Кременчук знищив Білий Барс.