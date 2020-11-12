Кременчук відзаявив двох нападників

На двох гравці провели 1 матч у нинішньому сезоні

Джерело - УХЛ.

Клуб Кременчук залишили нападники Андрій Леонов та Євген Чемерилов.

Про це повідомляє пресслужба клубу.

Андрій Леонов провів 5 матчів і набрав 1 (0+1) очко у плей-оф сезону 2019/20, в матчах чемпіонату УХЛ поточного сезону на льоду не з'являвся.

Євген Чемерилов зіграв 6 матчів в плей-оф минулого сезону, набравши 2 (1+1) очки при показнику корисності +2. У нинішньому сезоні форвард провів 1 матч, набраними очками не відзначився.

Раніше, Кременчук дозаявив 18-річного голкіпера.

Нагадаємо, Кременчук знищив Білий Барс.