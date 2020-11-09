 Кременчук знищив Білий Барс в УХЛ | Хокей | Champion.com.ua
Мій профіль
Як Кличко і Усик увійшли в історію європейського платного TV
Сьогодні 09:17 4438
Польща - Україна: де дивитися онлайн товариський матч
Сьогодні 22:09 93
Шевченко оновив заявку збірної України
Сьогодні 21:26 743
Ястремська поступилася в першому колі турніру в Лінці
Сьогодні 21:08 184
Матч Польща - Україна розсудить австрійська бригада арбітрів
Сьогодні 20:24 597
Корнієнко вибув до кінця року
Сьогодні 17:09 852
Рейтинг WTA: Світоліна залишилась у ТОП-5
Сьогодні 10:13 77200
Зоря не змогла дотиснути Ворсклу у 9 турі УПЛ
Вчора 21:20 825
Динамо – Шахтар 0:3. Огляд матчу
Вчора 20:44 2017
Луческу: Цей матч виграв COVID-19
Вчора 19:55 1777
Блоги
Алессандро Дель П'єро - 46! Ювентус привітав свого легендарного форварда
Алессандро Дель П'єро - 46! Ювентус привітав свого легендарного форварда Valeriy Ruchka
Сьогодні 20:46 233
Нова пара в українському спорті. Різатдінова розсекретила стосунки із футболістом
Нова пара в українському спорті. Різатдінова розсекретила стосунки із футболістом Valeriy Ruchka
Сьогодні 17:13 1889
7 років тому Усик впевнено дебютував на професійному рингу
7 років тому Усик впевнено дебютував на професійному рингу Valeriy Ruchka
Сьогодні 16:10 308
Відео дня. Золотий фінал Анастасії Шевченко на чемпіонаті світу
Відео дня. Золотий фінал Анастасії Шевченко на чемпіонаті світу Valeriy Ruchka
Сьогодні 12:43 1088
Брат Руні забив божевільний гол у Кубку Англії
Брат Руні забив божевільний гол у Кубку Англії Valeriy Ruchka
Сьогодні 12:17 825
Прямі трансляції
Навколо спорту
Новини
Стрічка Популярні Коментують
22:10 Теніс Завацька програла росіянці першому колі турніру в Лінці 93
22:09 Футбол Польща - Україна: де дивитися онлайн товариський матч 93
21:54 Хокей Кременчук знищив Білий Барс в УХЛ 254
21:38 Футбол Вест Гем побореться з Манчестер Юнайтед за Дембеле 291
21:26 Футбол Шевченко оновив заявку збірної України 743
21:08 Теніс Ястремська поступилася в першому колі турніру в Лінці 184
20:50 Футбол Кравець пропустить матчі збірної України через травму 677
20:46 Блог Алессандро Дель П'єро - 46! Ювентус привітав свого легендарного форварда 236
20:37 Футбол Ліверпуль має намір підписати Алабу 819
20:24 Футбол Матч Польща - Україна розсудить австрійська бригада арбітрів 597
20:08 Футбол УАФ підтвердила коронавірус у Попова 869
19:51 Футбол Захисник Вулвергемптона Кілмен: Раніше проводив багато часу в Києві 967
19:43 Беттінг Парі-матч промокод 2020 752
19:38 Футбол Фаті пропустить близько чотирьох місяців через травму 954
19:33 Футбол Підписуйтеся на Чемпіонські новини в Telegram 1328
19:25 Баскетбол Хімік - Черкаські Мавпи 64:61. Огляд матчу 810
19:13 Футбол Луческу був дуже задоволений грою Шабанова проти Барселони 1124
18:52 Футбол Кейн: Потенціал Тоттенгема дозволяє нам виграти титул АПЛ 1003
18:39 Беттінг Промокод Мелбет BETMAX 1026
18:39 Футбол Костишин – найкращий тренер 9-го туру УПЛ 1074
18:21 Футбол Попов заразився коронавірусом, - ЗМІ 2795
18:08 Футбол Вальверде діагностували тріщину у великогомілковій кістці 1392
17:51 Баскетбол Одеса - Миколаїв 96:84. Огляд матчу 1187
17:39 Футбол Циганков - найкращий гравець Динамо в жовтні 1268
17:25 Футбол Збірна Польщі - Збірна України: онлайн-трансляція 1615

Кременчук знищив Білий Барс в УХЛ

Сьогодні 21:54 254 0
Поєдинок завершився з рахунком 8:3
Кременчук знищив Білий Барс в УХЛ
#Кременчук, #Білий Барс

Джерело - Чемпіон.

Кременчук у 6 турі регулярного чемпіонату УХЛ приймав Білий Барс.

Матч завершився розгромною перемогою господарів з рахунком 8:3.

Чемпіонат України - УХЛ
6 тур, 09 листопада

Кременчук - Білий Барс 8:3 (2:1, 3:2, 3:0)

Шайби: 1:0 - 09:36 Кісельов, 2:0 – 14:06 Коробов, 2:1 – 19:36 Грабовецький, 3:1 – 24:43 Созонов, 3:2 – 25:12 Благой, 4:2 – 27:17 Денискін, 4:3 – 29:57 Даніленко, 5:3 – 32:00 Кісельов, 6:3 – 51:20 Денискін, 7:3 – 55:05 Денискін,  8:3 – 59:48. Коробов

Нагадаємо, Краматорськ обіграв Маріуполь в матчі дебютантів УХЛ.

Коментарі ()