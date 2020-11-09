Кременчук знищив Білий Барс в УХЛ

Джерело - Чемпіон.
Кременчук у 6 турі регулярного чемпіонату УХЛ приймав Білий Барс.
Матч завершився розгромною перемогою господарів з рахунком 8:3.
Чемпіонат України - УХЛ
6 тур, 09 листопада
Кременчук - Білий Барс 8:3 (2:1, 3:2, 3:0)
Шайби: 1:0 - 09:36 Кісельов, 2:0 – 14:06 Коробов, 2:1 – 19:36 Грабовецький, 3:1 – 24:43 Созонов, 3:2 – 25:12 Благой, 4:2 – 27:17 Денискін, 4:3 – 29:57 Даніленко, 5:3 – 32:00 Кісельов, 6:3 – 51:20 Денискін, 7:3 – 55:05 Денискін, 8:3 – 59:48. Коробов
Нагадаємо, Краматорськ обіграв Маріуполь в матчі дебютантів УХЛ.