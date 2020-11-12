Кременчук дозаявив 18-річного голкіпера

Корнієнко вже тренувався з командою, проте на лід не виходив

Джерело - УХЛ.

Кременчук вніс до заявки 18-річного воротаря Данила Корнієнка.

Про це повідомляє пресслужба клубу.

Вихованець місцевої ДЮСШ виступав за дитячо-юнацькі команди Кременчука до 2018 року, коли увійшов до складу дніпровського Динамо. Там за два роки Корнієнко провів 7 матчів в чемпіонатах України U19 і U20, ставши срібним призером чемпіонату U19 в сезоні 2018/19.

Відзначимо, що в сезонах 2018/19 і 2019/20 Данило Корнієнко вже входив в заявку Кременчука на чемпіонат Української хокейної ліги, однак на льоду не з'являвся.

У складі Кременчука голкіпер виступатиме під 35 номером.

Нагадаємо, Кременчук знищив Білий Барс.