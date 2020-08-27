 Білий Барс - Донбас 3:4: огляд матчу. ВІДЕО | Хокей | Champion.com.ua
Мій профіль
Визначилися потенційні суперники Динамо у кваліфікації Ліги чемпіонів
Вчора 23:13 2354
Стала відомою дата Прем'єри фільму Папаченко
Сьогодні 11:30 148
Андронов: Давно не бачив Суркіса таким щасливим
Сьогодні 10:41 684 1
Колос у вересні відкриє новий стадіон
Вчора 21:48 1586
Грачов: Соромно за таку перемогу Динамо
Вчора 18:34 6634 10
Срна: У матчі за Суперкубок було два чистих пенальті
Вчора 17:48 4782 4
Альварес дізнався імена двох потенційних суперників
Вчора 17:31 3568
Тайсон - у збірній сезону Ліги Європи
Вчора 17:13 2032
Воробей: Перемога Динамо - це випадковість
Вчора 16:13 3774 4
Матч Шахтаря в Лізі чемпіонів потрапив у добірку найцікавіших в сезоні
Вчора 15:10 1038
Блоги
Новачок Кременчука відзначився ефектним голом у грі проти Дніпра
Новачок Кременчука відзначився ефектним голом у грі проти Дніпра Андрій Твердохліб
Сьогодні 11:43 320
Стала відомою дата Прем'єри фільму Папаченко
Стала відомою дата Прем'єри фільму Папаченко Андрій Твердохліб
Сьогодні 11:30 144
Трейлер фільму про батька Василя Ломаченка - Папаченко
Трейлер фільму про батька Василя Ломаченка - Папаченко Андрій Твердохліб
Вчора 16:57 408 1
Родрігес познущався із Пятова і забив у ворота Шахтаря
Родрігес познущався із Пятова і забив у ворота Шахтаря Valeriy Ruchka
25.08.2020 21:43 5110
Суркіси - ганьба Динамо. Фанати київського клубу "тепло" провели футболістів на гру
Суркіси - ганьба Динамо. Фанати київського клубу "тепло" провели футболістів на гру Valeriy Ruchka
25.08.2020 20:18 2717 5
Прямі трансляції
Навколо спорту
Новини
Стрічка Популярні Коментують
12:25 Футбол Челсі відправив чотирьох гравців на карантин через спалах коронавірусу 158
12:09 Футбол Суарес хоче перейти в той же клуб, куди піде Мессі 533
11:51 Теніс Осака знялася з турніру в Нью-Йорку на знак протесту проти насильства поліції 730
11:43 Блог Новачок Кременчука відзначився ефектним голом у грі проти Дніпра 321
11:33 Футбол Інтер вступив в переговори з агентом Відаля 397
11:30 Блог Стала відомою дата Прем'єри фільму Папаченко 148
11:15 Футбол Минай хоче підписати колишнього нападника збірної України 821
10:57 Хокей Білий Барс - Донбас 3:4. Огляд матчу 816
10:41 Футбол Андронов: Давно не бачив Суркіса таким щасливим 684 1
10:25 Футбол Кривбас - Черкащина 4:2. Огляд матчу 788
10:10 Хокей Кременчук - Дніпро 2:4. Огляд матчу 1255
09:55 Футбол ПСЖ розпочав переговори щодо переходу Мессі 1430
09:40 Хокей Тампа-Бей знищила Бостон, Філадельфія здолала Айлендерс. Результати плей-оф НХЛ 1269
09:25 Футбол Динамо - Сараєво 2:1. Огляд матчу 1016
09:10 Хокей Донбас в овертаймі дотиснув Білий Барс у другому турі домашнього турніру 1586
08:55 Баскетбол Лейкерс і Кліпперс проголосували за дострокове закінчення сезону НБА 1073
08:40 Хокей Дніпро обіграв Кременчук у другому турі Відкритого кубка Донбасу 1797
08:24 Футбол Селтік - Ференцварош 1:2. Огляд матчу 2236
08:08 Футбол Соломон: Шахтар домінував у матчі з Динамо 1309 1
07:11 Бокс Повєткін не бачить сенсу у бою з Усиком 2406
05:11 Баскетбол НБА відклала три матчі через бойкот, викликаний розстрілом темношкірого 2180 1
26 Серпня 2020
23:53 Футбол Лужний: Димінський відмовив Коломойському у продажу Карпат 3272
23:39 Футбол Ребров вивів Ференцварош у третій кваліфікаційний раунд Ліги чемпіонів 3559
23:29 Футбол Маркевич: Я попросив би Димінського залишити нарешті Карпати 2957
23:13 Футбол Визначилися потенційні суперники Динамо у кваліфікації Ліги чемпіонів 2354

Білий Барс - Донбас 3:4. Огляд матчу

Сьогодні 10:57 816 0
Переможну шайбу закинув Коренчук
Білий Барс - Донбас 3:4. Огляд матчу
#Донбас, #Білий Барс

Джерело - Чемпіон.

У Дружківці в рамках другого матчу другого ігрового дня на Відкритому Кубку Донбасу-2020 Донбас здолав Білий Барс.

У першому турі, нагадаємо, Дніпро поступився Донбасу, Кременчук переграв Білий Барс.

Відкритий Кубок Донбасу-2020
Тур 2, 26 серпня

Білий Барс - Донбас 3:4 ОВ (0:0, 1:2, 2:1, 0:1)

Шайби: 0:1 - Коренчук (Разумов, Буценко), 20:32; 1:1 - Даниленко (Благой), 23:31; 1:2 - Кобелєв (Костіков), 39:35; 2:2 - Бородай, 53:03; 2:3 - Буценко (Мілєхін), 55:09; 3:3 - Даниленко (Благой, Німенко), 59:59; 3:4 - Коренчук (Буценко), 64:19. 

Коментарі ()