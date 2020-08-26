 Кременчук переміг Білий Барс у стартовому матчі кубка Донбасу | Хокей | Champion.com.ua
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Кременчук переміг Білий Барс у стартовому матчі кубка Донбасу

Сьогодні 10:25 410 0
Толстушко і Гічебеков набрали по три очки
Кременчук переміг Білий Барс у стартовому матчі кубка Донбасу
#Білий Барс, #Кременчук

Джерело - Чемпіон.

У Дружківці стартував дев'ятий розіграш традиційного передсезонного турніру Відкритого Кубка Донбасу-2020.

В рамках стартового матчу турніру зійшлися майбутні півфінальні суперники плей-оф чемпіонату УХЛ-Парі-Матч Білий Барс і Кременчук. Перемогу здобув Кременчук.

Кубок Донбасу-2020
Тур 1, 25 серпня

Білий Барс - Кременчук 3:5 (0:1, 1:2, 2:2)

Шайби:  0:1 - Гічебеков (Толстушко, більш.), 6:48; 1:1 - Даниленко (Благой, Німенко), 25:27; 1:2 - Кисельов (Чемерілов), 30:06; 1:3 - Гриценко (Толстушко, Гічебеков), 36:24; 2:3 - Благой (Даниленко, Грицюк), 44:53; 2:4  Леонов (Толстушко, Гічебеков, більш), 55:55; 3:4 - Лесников (Гринкевич), 57:04; 3:5 - Григорян (Кисельов), 59:55. 

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