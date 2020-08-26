Донбас стартував з перемоги на домашньому передсезонному турнірі

Дніпро провали третій період матчу

Джерело - Чемпіон.

У другого матчу передсезонного турніру Відкритого Кубка Донбасу-2020 Донбас святкував перемогу над Дніпром.

Нагадаємо, що в стартовому поєдинку турніру Кременчук переграв Білий Барс з рахунком 5:3.

Кубок Донбасу-2020

Тур 1, 25 серпня

Донбас - Дніпро 5:2 (2:0, 0:2, 3:0)

Шайби: 1:0 - Туркін (Монс, Колесніковський), 16:40; 2:0 - Ігнатенко (Карамнов), 18:53; 2:1 - Гасніков (Каракулько, Зайцев, більш.), 31:57; 2:2 - Макаров (Янішевський, Жвачкін), 39:56; 3:2 - Кожевников, 41:55; 4:2 - Буценко (Коренчук), 51:03; 5:2 - Казаковцев (Монс, більш), 57:30.