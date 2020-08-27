Донбас в овертаймі дотиснув Білий Барс у другому турі домашнього турніру

Переможну шайбу закинув Коренчук

Джерело - Чемпіон.

У Дружківці в рамках другого матчу другого ігрового дня на Відкритому Кубку Донбасу-2020 зустрічалися Білий Барс і Донбас.

Донбас святкував складну перемогу, дотиснувши суперника в овертаймі.

У першому турі, нагадаємо, Дніпро поступився Донбасу, Кременчук переграв Білий Барс.

Відкритий Кубок Донбасу-2020

Тур 2, 26 серпня

Білий Барс - Донбас 3:4 ОВ (0:0, 1:2, 2:1, 0:1)

Шайби: 0:1 - Коренчук (Разумов, Буценко), 20:32; 1:1 - Даниленко (Благой), 23:31; 1:2 - Кобелєв (Костіков), 39:35; 2:2 - Бородай, 53:03; 2:3 - Буценко (Мілєхін), 55:09; 3:3 - Даниленко (Благой, Німенко), 59:59; 3:4 - Коренчук (Буценко), 64:19.