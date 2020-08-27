 Дніпро обіграв Кременчук у другому турі Відкритого кубка Донбасу | Хокей | Champion.com.ua
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Дніпро обіграв Кременчук у другому турі Відкритого кубка Донбасу

Сьогодні 08:40 295 0
Героєм матчу став Сергій Дорофєєв
Дніпро обіграв Кременчук у другому турі Відкритого кубка Донбасу
#Дніпро, #Кременчук

Джерело - Чемпіон.

У Дружківці в рамках першого матчу другого ігрового дня на Відкритому Кубку Донбасу-2020 зустрічалися Кременчук та Дніпро.

Дніпро здобув першу перемогу на передсезонному турнірі, перемігши суперника з рахунком 4:2. У складі херсонської команди Дорофєєв закинув дві шайби та зробив дві результативні передачі.

У першому турі, нагадаємо, Дніпро поступився Донбасу, Кременчук переграв Білий Барс.

Відкритий Кубок Донбасу-2020
Тур 2, 26 серпня

Кременчук - Дніпро 2:4 (0:1, 1:1, 1:2)

Шайби: 0:1 - Дорофєєв (Білоусов, Зайцев - більш.), 3:30; 1:1 - Денискін (Дубінін), 28:39; 1:2 - Чернишенко (Дорофєєв, Каракулько), 37:07; 1:3 - Дорофєєв (Вишняков, 5х3), 40:36; 1:4 - Макаров (Дорофєєв, Гасніков, - більш.), 42:28; 2:4 - Денискін (Дубінін), 54:36.

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