Дніпро обіграв Кременчук у другому турі Відкритого кубка Донбасу

Героєм матчу став Сергій Дорофєєв

Джерело - Чемпіон.

У Дружківці в рамках першого матчу другого ігрового дня на Відкритому Кубку Донбасу-2020 зустрічалися Кременчук та Дніпро.

Дніпро здобув першу перемогу на передсезонному турнірі, перемігши суперника з рахунком 4:2. У складі херсонської команди Дорофєєв закинув дві шайби та зробив дві результативні передачі.

У першому турі, нагадаємо, Дніпро поступився Донбасу, Кременчук переграв Білий Барс.

Відкритий Кубок Донбасу-2020

Тур 2, 26 серпня

Кременчук - Дніпро 2:4 (0:1, 1:1, 1:2)

Шайби: 0:1 - Дорофєєв (Білоусов, Зайцев - більш.), 3:30; 1:1 - Денискін (Дубінін), 28:39; 1:2 - Чернишенко (Дорофєєв, Каракулько), 37:07; 1:3 - Дорофєєв (Вишняков, 5х3), 40:36; 1:4 - Макаров (Дорофєєв, Гасніков, - більш.), 42:28; 2:4 - Денискін (Дубінін), 54:36.