Білий Барс почав тренування на льоду

14 серпня гравці команди почали тренування на території ВДНГ у Києві

Джерело - Чемпіон.

Хокеїсти Білого Барса почали льодові тренування перед плей-оф сезону 2019/20 і регулярним чемпіонатом 2020/21.

Про це повідомляє пресслужба клубу.

14 серпня гравці команди почали тренування на території ВДНГ у Києві.

У команди запланований спаринг в рамках підготовки до відкритого кубку Донбасу. Суперник і дата будуть повідомлені пізніше.

У плей-оф сезону 2019/20 Білий Барс зіграє з Кременчгом. Перший матч - 1 вересня.

Початок нового сезону - 30 вересня.

Нагадаємо, 7 клубів подали попередню заявку на участь в ювілейному сезоні УХЛ.