Білий Барс почав тренування на льоду

Джерело - Чемпіон.
Хокеїсти Білого Барса почали льодові тренування перед плей-оф сезону 2019/20 і регулярним чемпіонатом 2020/21.
Про це повідомляє пресслужба клубу.
14 серпня гравці команди почали тренування на території ВДНГ у Києві.
У команди запланований спаринг в рамках підготовки до відкритого кубку Донбасу. Суперник і дата будуть повідомлені пізніше.
У плей-оф сезону 2019/20 Білий Барс зіграє з Кременчгом. Перший матч - 1 вересня.
Початок нового сезону - 30 вересня.
Нагадаємо, 7 клубів подали попередню заявку на участь в ювілейному сезоні УХЛ.