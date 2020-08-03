7 клубів подали попередню заявку на участь в ювілейному сезоні УХЛ

Заявки подали новачки Маріуполь і Сокіл

Джерело - УХЛ.

Білий Барс (Біла Церква), Дніпро (Херсон), Донбас (Донецьк), Кременчук (Кременчук), Крижані Вовки (Київ), Маріуполь (Маріуполь), МХК Сокіл (Київ) подали заявки на участь в УХЛ сезону 2020/21 років.

Про це повідомляє пресслужба УХЛ.

Відзначимо офіційне підтвердження заявок новачків - Сокола і Маріуполя. Кияни поки виступатимуть молодіжним складом. Крім того, УХЛ чекає заявку 8 клубу - МХК Динамо Харків.

На майбутній сезон буде сформований календар на 168 матчів - кожен клуб зіграє по 42 матчі в 6 кіл. 5-й ювілейний сезон Української хокейної ліги стартує матчем-відкриття 30 вересня.

Раніше, Сокіл готується до старту в УХЛ.