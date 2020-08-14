Став відомий розклад матчів Відкритого кубка Донбасу-2020

Джерело - УХЛ.
З 25 по 27 серпня в Дружківці на льоду арени Альтаїр відбудеться дев'ятий розіграш найпрестижнішого передсезонного турніру - Відкритого кубка Донбасу.
Про це повідомляє пресслужба ХК Донбас.
Чотири найкращі клуби нашої країни зійдуться в боротьбі за головний трофей змагання. На льоду Альтаїр битимуться: Білий Барс (Біла Церква), Дніпро (Херсон), Донбас (Донецьк), Кременчук (Кременчук).
Відкритий кубок Донбасу-2020 - розклад матчів:
25 серпня, вівторок
15:00. Білий Барс - Кременчук
18:45. Відкриття турніру
19.00. Донбас - Дніпро
26 серпня, середа
15:00. Кременчук - Дніпро
19.00. Білий Барс - Донбас
27 серпня, четвер
15:00. Дніпро - Білий Барс
19.00. Донбас - Кременчук
21:15. закриття турніру
Рішення про можливість відвідування матчів вболівальниками буде прийнято відповідно до рекомендацій МОЗ України.
Нагадаємо, Дніпро підписав 37-річного російського захисника.