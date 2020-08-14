Став відомий розклад матчів Відкритого кубка Донбасу-2020

Турнір відбудеться з 25 по 27 серпня

Джерело - УХЛ.

З 25 по 27 серпня в Дружківці на льоду арени Альтаїр відбудеться дев'ятий розіграш найпрестижнішого передсезонного турніру - Відкритого кубка Донбасу.

Про це повідомляє пресслужба ХК Донбас.

Чотири найкращі клуби нашої країни зійдуться в боротьбі за головний трофей змагання. На льоду Альтаїр битимуться: Білий Барс (Біла Церква), Дніпро (Херсон), Донбас (Донецьк), Кременчук (Кременчук).

Відкритий кубок Донбасу-2020 - розклад матчів:

25 серпня, вівторок

15:00. Білий Барс - Кременчук

18:45. Відкриття турніру

19.00. Донбас - Дніпро

26 серпня, середа

15:00. Кременчук - Дніпро

19.00. Білий Барс - Донбас

27 серпня, четвер

15:00. Дніпро - Білий Барс

19.00. Донбас - Кременчук

21:15. закриття турніру

Рішення про можливість відвідування матчів вболівальниками буде прийнято відповідно до рекомендацій МОЗ України.

Нагадаємо, Дніпро підписав 37-річного російського захисника.