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Крижані Вовки орендували воротаря Дніпра

Сьогодні 12:09 420 0
У складі щук Гурко провів 9 матчів
Крижані Вовки орендували воротаря Дніпра
#Гурко, #Крижані Вовки, #Дніпро

Джерело - УХЛ.

Юний воротар Дніпра Владислав Гурко за договором оренди відправиться у команду Крижані Вовки, де проведе сезон 2020/21. 

Про це повідомляє пресслужба херсонського клубу.

Всього у складі херсонської команди Гурко провів 9 матчів, відбивши 91% кидків і заробивши коефіцієнт надійності 1.39. До цього голкіпер два сезони провів у харківському МХК Динамо, де зіграв в 56 поєдинках національної першості. 

Варто відзначити, що в складі юніорської та молодіжної збірної України Владислав Гурко ставав золотим і бронзовим призером чемпіонатів світу в Дивізіоні 1В відповідно. 

Раніше, Василенков продовжить кар'єру у Дніпрі.

Нагадаємо, Дніпро візьме участь в Donbass Open Cup-2020 року, який відбудеться з 25 по 27 серпня в Дружківці.

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