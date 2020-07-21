Відкритий кубок Донбас-2020 відбудеться у серпні

У турнірі візьмуть участь чотири клуби

Дев'ятий розіграш традиційного турніру ХК Донбас відбудеться з 25 по 27 серпня.

Про це повідомляє пресслужба УХЛ.

Турнір відбудеться у Дружківці на льоду арени Альтаїр.

Чотири найкращі клуби нашої країни зійдуться в боротьбі за головний трофей змагання - Білий Барс Біла Церква, Дніпро Херсон, Донбас Донецьк та Кременчук.

Рішення про можливість відвідування матчів вболівальниками буде прийнято відповідно до рекомендацій МОЗ України.

Нагадаємо, колишній захисник Донбасу буде виступати у Франції.