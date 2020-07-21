 Відкритий кубок Донбас-2020 відбудеться у серпні | Хокей. УХЛ | Champion.com.ua
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Відкритий кубок Донбас-2020 відбудеться у серпні

Сьогодні 14:14 1158 0
У турнірі візьмуть участь чотири клуби
Відкритий кубок Донбас-2020 відбудеться у серпні
#УХЛ, #Донбас

Джерело - uhl.ua.

Дев'ятий розіграш традиційного турніру ХК Донбас відбудеться з 25 по 27 серпня.

Про це повідомляє пресслужба УХЛ.

Турнір відбудеться у Дружківці на льоду арени Альтаїр.

Чотири найкращі клуби нашої країни зійдуться в боротьбі за головний трофей змагання - Білий Барс Біла Церква, Дніпро Херсон, Донбас Донецьк та Кременчук.

Рішення про можливість відвідування матчів вболівальниками буде прийнято відповідно до рекомендацій МОЗ України.

Нагадаємо, колишній захисник Донбасу буде виступати у Франції.

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