 Василенков продовжить кар'єру у Дніпрі | Хокей | Champion.com.ua
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Василенков продовжить кар'єру у Дніпрі

Сьогодні 17:11 1582 0
Автор першої шайби щук у сезоні 2019/20 залишається в херсонській команді
Василенков продовжить кар'єру у Дніпрі
#Дніпро, #УХЛ, #Василенков

Джерело - УХЛ.

Дніпро продовжив угоду з автором першої шайби щук в сезоні 2019/20 Денисом Василенковим.

Про це повідомляє пресслужба клубу.

Денис Василенков  протягом регулярного чемпіонату 2019/20 провів у складі щук 31 матч, відзначившись 41 (19+22) балом і заробивши коефіцієнт корисності +10). 

У двох матчах 1\4 фіналу плей-оф проти МХК Динамо нападник заробив ще 4 (1+3) очки.

Раніше стало відомо, що Дніпро візьме участь в Donbass Open Cup-2020 року, який відбудеться з 25 по 27 серпня в Дружківці.

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