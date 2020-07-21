Василенков продовжить кар'єру у Дніпрі

Джерело - УХЛ.
Дніпро продовжив угоду з автором першої шайби щук в сезоні 2019/20 Денисом Василенковим.
Про це повідомляє пресслужба клубу.
Денис Василенков протягом регулярного чемпіонату 2019/20 провів у складі щук 31 матч, відзначившись 41 (19+22) балом і заробивши коефіцієнт корисності +10).
У двох матчах 1\4 фіналу плей-оф проти МХК Динамо нападник заробив ще 4 (1+3) очки.
Раніше стало відомо, що Дніпро візьме участь в Donbass Open Cup-2020 року, який відбудеться з 25 по 27 серпня в Дружківці.