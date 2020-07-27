Дніпро зберіг тренерський штаб на наступний сезон

Крім херсонського клубу фахівці попрацюють з молодіжною збірною України

Джерело - УХЛ.

Дмитро Підгурський, Олег Тимченко та Олександр Васильєв продовжать свою тренерську роботу у Дніпрі під час вересневого плей-оф, а також майбутнього ювілейного сезону чемпіонату Української хокейної ліги-Парі-Матч.

Про це повідомляє пресслужба клубу.

Торік саме ці фахівці привели команду до срібних медалей УХЛ в дебютному для щук сезоні. Відзначимо, що Дмитро Підгурський, крім роботи в херсонському клубі, очолить молодіжну збірну України. У його тренерський штаб також увійдуть два тренери Дніпра - Олег Тимченко та Олександр Васильєв.

47-річний Підгурський вже входив в тренерський склад молодіжної команди країни на двох першостях світу в першому дивізіоні у 2010-2011 роках. У сезоні 2013/14 працював асистентом головного тренера ХК Кременчук, і протягом трьох сезонів - головним тренером команди. У 2015-2017 роках був асистентом головного тренера національної збірної України. А з травня 2018 року є тренером херсонського Дніпра.

Раніше, Василенков продовжить кар'єру у Дніпрі.

Нагадаємо, Дніпро візьме участь в Donbass Open Cup-2020 року, який відбудеться з 25 по 27 серпня в Дружківці.