Жвачкін продовжить виступати у Дніпрі

Гравець проведе у херсонському клубі третій сезон

Джерело - УХЛ.

Нападник Андрій Жвачкін продовжить виступати у херсонському Дніпрі і допоможе команді у вирішальних матчах плей-оф і ювілейному сезоні УХЛ.

Про це повідомляє пресслужбат клубу.

Вихованець Єрмака в сезоні 2019/20 зіграв в 26 матчах регулярки і набрав 25 (7+18) очок при показнику корисності +22.

В 1/4 фіналу плей-оф Жвачкін у двох матчах заробив 5 (2+3) результативних балів.

Раніше, Василенков продовжить кар'єру у Дніпрі.

Нагадаємо, Дніпро візьме участь в Donbass Open Cup-2020 року, який відбудеться з 25 по 27 серпня в Дружківці.