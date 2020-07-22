 ХК Сокіл заявиться в УХЛ молодіжною командою | Хокей | Champion.com.ua
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ХК Сокіл заявиться в УХЛ молодіжною командою

Сьогодні 23:42 227 0
Симчук розповів подробиці повернення Сокола
ХК Сокіл заявиться в УХЛ молодіжною командою
#Симчук, #УХЛ, #Сокіл

Джерело - xsport.ua.

Сокіл збирається з сезону 2020/21 заявитися в УХЛ і буде виступати молодіжним складом.

Про це заявив тренер ДЮСШ Сокіл Костянтин Симчук.

"Повноцінним "відродженням" легендарного Сокола цю подію вважати передчасно. На сьогодні ми можемо сміливо говорити про запуск молодіжної команди, яка зіграє в дорослому чемпіонаті України. Цим ми, так би мовити, замикаємо ланцюжок в нашій шкільній системі. За фактом, команда, яка виступає в національній першості, - це та ланка, якої нам не вистачало. Це поки ще не той легендарний клуб, але це перший крок до його відродження", - сказав Симчук.

Раніше, МХК Сокіл планує заявитися в УХЛ. Очолити команду може Олег Шафаренко.

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