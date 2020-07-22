 Шафаренко може стати головним тренером МХК Сокіл | Хокей | Champion.com.ua
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Шафаренко може стати головним тренером МХК Сокіл

Сьогодні 22:10 794 0
Київський клуб в наступному сезоні повернеться в еліту українського хокею
Шафаренко може стати головним тренером МХК Сокіл
#Сокіл, #Шафаренко

Джерело - УХЛ.

Наставником столичного МХК Сокіл може стати відомий український колишній хокеїст Олег Шафаренко.

Про це повідомляє XSPORT.

Шафаренко є вихованцем київської школи хокею та за час ігрової кар'єри виступав за такі клуби як Сокіл (Київ), Спартак (Москва), Хімволокно (Могильов), Динамо (Мінськ), Керамін (Мінськ), Шахтар (Солігорськ), Юність (Мінськ), Сариарка (Караганда) і Донбас (Донецьк). Також на його рахунку багатий досвід виступів за збірну України.

У тренерському штабі національної команди на чемпіонаті світу-2019 він працював асистентом головного тренера.

Раніше, МХК Сокіл планує заявитися в УХЛ.

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