Шафаренко може стати головним тренером МХК Сокіл

Київський клуб в наступному сезоні повернеться в еліту українського хокею

Джерело - УХЛ.

Наставником столичного МХК Сокіл може стати відомий український колишній хокеїст Олег Шафаренко.

Про це повідомляє XSPORT.

Шафаренко є вихованцем київської школи хокею та за час ігрової кар'єри виступав за такі клуби як Сокіл (Київ), Спартак (Москва), Хімволокно (Могильов), Динамо (Мінськ), Керамін (Мінськ), Шахтар (Солігорськ), Юність (Мінськ), Сариарка (Караганда) і Донбас (Донецьк). Також на його рахунку багатий досвід виступів за збірну України.

У тренерському штабі національної команди на чемпіонаті світу-2019 він працював асистентом головного тренера.

Раніше, МХК Сокіл планує заявитися в УХЛ.