 12-разовий чемпіон України планує заявитися в УХЛ | Хокей | Champion.com.ua
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12-разовий чемпіон України планує заявитися в УХЛ

Сьогодні 19:10 1039 0
Може повернутися легендарний київський клуб
12-разовий чемпіон України планує заявитися в УХЛ
#УХЛ, #Сокіл

Джерело - xsport.ua.

Київський Сокіл близький до повернення в дорослий чемпіонат України з хокею.

Про це повідомляє Xsport.ua.

Клуб має намір заявитися в Українську хокейну лігу з наступного сезону і виступати під назвою МХК Сокіл.

Сокіл - 12-разовий чемпіон України, дворазовий чемпіон СЄХЛ і володар Кубка України. Київський клуб в останній раз виступав в національній першості в сезоні-2013/14.

Раніше,  УХЛ працює над збільшенням кількості клубів у національному чемпіонаті з наступного сезону. Ліга веде переговори з представниками кількох команд, серед яких і МХК Сокіл.

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