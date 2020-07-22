12-разовий чемпіон України планує заявитися в УХЛ

Може повернутися легендарний київський клуб

Київський Сокіл близький до повернення в дорослий чемпіонат України з хокею.

Про це повідомляє Xsport.ua.

Клуб має намір заявитися в Українську хокейну лігу з наступного сезону і виступати під назвою МХК Сокіл.

Сокіл - 12-разовий чемпіон України, дворазовий чемпіон СЄХЛ і володар Кубка України. Київський клуб в останній раз виступав в національній першості в сезоні-2013/14.

Раніше, УХЛ працює над збільшенням кількості клубів у національному чемпіонаті з наступного сезону. Ліга веде переговори з представниками кількох команд, серед яких і МХК Сокіл.