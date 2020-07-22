Янишевський продовжить виступати у Дніпрі

У складі щук форвард буде третій сезон поспіль

Джерело - УХЛ.

Херсонський Дніпро продовжив контракт на третій сезон із нападником Олексієм Янишевським.

Про це повідомляє пресслужба клубу.

У 36 матчах регулярного чемпіонату УХЛ-Парі-Матч в сезоні 2019/20 Янішевський відзначився 23 (5+18) очками, заробивши коефіцієнт корисності +12. В 1\4 фіналу плей-оф в матчах проти МХК Динамо Олексій закинув 2 шайби і віддав 4 гольові передачі.

У складі національної збірної України Янішевський в сезоні 2019/20 провів 3 поєдинки на передолімпійській кваліфікації в Казахстані - так форвард не зміг відзначитися набраними очками. А також нападник зіграв в 9 матчах на міжнародних турнірах, де набрав 3 (2+1) балами.

Раніше, Василенков продовжить кар'єру у Дніпрі.

Нагадаємо, Дніпро візьме участь в Donbass Open Cup-2020 року, який відбудеться з 25 по 27 серпня в Дружківці.