В НХЛ виявили два випадки COVID-19 після початку третьої фази рестарту сезону

Сезон в НХЛ відновиться 1 серпня

В НХЛ за підсумками перших п'яти днів (13-17 липня) третьої фази відновлення сезону COVID-19 виявлено у двох гравців.

Про це повідомляє пресслужба ліги.

Всього черговий етап тестування пройшли понад 800 хокеїстів.

Обидва гравці, у яких діагностували зараження коронавірусів, вирушили на самоізоляцію відповідно до медичних протоколів органів охорони здоров'я.

Нагадаємо, НХЛ представила розклад рестарту сезону.

Раніше, Піттсбург відсторонив 9 хокеїстів від тренувального процесу.