В НХЛ виявили два випадки COVID-19 після початку третьої фази рестарту сезону

Джерело - sportarena.com.
В НХЛ за підсумками перших п'яти днів (13-17 липня) третьої фази відновлення сезону COVID-19 виявлено у двох гравців.
Про це повідомляє пресслужба ліги.
Всього черговий етап тестування пройшли понад 800 хокеїстів.
Обидва гравці, у яких діагностували зараження коронавірусів, вирушили на самоізоляцію відповідно до медичних протоколів органів охорони здоров'я.
Нагадаємо, НХЛ представила розклад рестарту сезону.
Раніше, Піттсбург відсторонив 9 хокеїстів від тренувального процесу.